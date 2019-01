A partir da próxima segunda-feira (7), até o próximo dia 28 de fevereiro, a Prefeitura de Porto Velho realiza o projeto ‘IPTU Itinerante’, que atenderá o contribuinte na região em que ele reside, permitindo praticidade e agilidade no processo de emissão dos boletos do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Resíduos Sólidos Domésticos (TRSD).

Três postos de atendimentos serão montados na capital, um na Biblioteca Viveiro das Letras, na Zona Sul, outro na Praça CEU, na região Leste, e um terceiro no Porto Velho Shopping, na Zona Norte. Os dois primeiros funcionarão das 8 às 14 horas, já o do Shopping atenderá das 10h às 22h.

Cada posto de atendimento contará com dois servidores preparados para fornecer quaisquer orientações referentes ao IPTU e ainda providenciar a impressão dos boletos (na hora), uma vez que haverá computadores com acesso direto ao Sistema de Administração Tributária, além de impressora.

“O contribuinte ganha com isso, porque vai se deslocar menos para ter o carnê do IPTU em mãos. O Município ganha com a possibilidade de ter a arrecadação incrementada, devido à proximidade com o contribuinte”, afirma o titular da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), João Altair.

Desconto

Para quem efetuar o pagamento integral do IPTU e da TRSD – taxa paga pelo serviço de coleta do lixo, até o dia 31 de janeiro, o desconto será de 20%. Quem pagar até 28 de fevereiro terá desconto de 10%. Depois dessa última data, não haverá mais descontos.

