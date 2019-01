A pouco o Senador Petecão que está em férias no Peru confirmou a sua candidatura à presidência do senado Federal.

Já no próximo dia 15 os senadores estarão em reunião para definições em Brasília, O Senador confirmou que terá o apoio de seu partido o PSD.

Ainda tem apoio declarado de Senador Osmar Aziz do Amazonas e com a desistência do Senador Renan Calheiros terá o apoio também, conforme acordo entre eles.

Petecão como é conhecido no Acre como ser um político 100 por cento popular, ajudou a “implodir o império do clã Viana” que mandava e desmandava no estado do Acre.

Petecão iniciou na vida política se elegendo deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Acre.

Disputou a Senado se elegendo, e agora neste último pleito se reelegeu e teve a maior votação conferida pelo povo acreano a um político em números de votos superando até o Governador eleito Gladson Cameli.

Petecão afirmou estar preparado e muito para ser presidente do Senado Federal.

Comentários

comentários