Material publicado pelo jornalista Rubens Coutinho é preocupante já que o atual Governador sempre seguiu a "Cartilha do Governo Confúcio"…

O governador Marcos Rocha (PSL) determinou aos dirigentes da Polícia Civil que fiquem de olho em todas as notícias que, na ótica governamental, sejam consideradas falsas. O chefe do Executivo determinou, ainda, que a polícia haja contra os autores destas notícias.

A ordem foi dada na tarde desta quinta-feira durante solenidade de posse do novo delegado geral da Polícia Civil de Rondônia, Samir Fouad Abboud, no salão nobre Rosilda Shokness, no edifício Rio Pacaás Novos, em Porto Velho.

Criatura segue os passo do seu criador

Deve-se ter sempre em mente que o homem público, principalmente o que está no exercício do poder de administração, ou aquele que se submete ao crivo de uma eleição, fica sujeito a críticas mais acerbas e mais generalizadas. Muitas vezes, essa crítica é injusta, mas não chega a caracterizar injúria ou difamação

Despacho Decisão interlocutória em 21/10/2010 – RP Nº 211964 JUIZ FEDERAL AMAURI

Representante: Confúcio Aires Moura

Representado: Sítio eletrônico www.ocombatente.com.br .

“Guardião” pode ser usado

No passado foi propagado que o Governo do Estado de Rondônia usava o sistema de grampos (guardião) para monitorar políticos e pessoas que teriam influencia no Estado.

“Guardião” pode ser usado II

A Constituição brasileira determina que o sigilo de correspondência e de comunicações telefônicas de um cidadão é inviolável, mas abre exceção para casos em que haja ordem judicial para fins de investigações criminais. Uma lei de 1996 determina quais são as regras para os casos de interceptação eletrônica, ou grampos eletrônicos, em caso de investigação. Segundo a lei, o grampo telefônico só pode ser realizado quando houver indícios “razoáveis” da autoria ou participação em crime e não houver outros meios para que a prova seja obtida. É crime, entretanto, realizar interceptação de comunicações sem autorização judicial.

O que é Liberdade de expressão

Liberdade de expressão é um direito fundamental do homem que garante a manifestação de opiniões, ideias e pensamentos sem retaliação ou censura por parte de governos, órgãos privados ou públicos, ou outros indivíduos.

No Brasil, a liberdade de expressão é garantida pelo artigo quinto da Constituição Federal. Também é um direito estabelecido mundialmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU.

A doutrina jurídica entende a liberdade de expressão enquanto um direito que não pode ser vendido, renunciado, transmitido ou revogado.

Maduro de Rondônia

Nesta semana um personagem que vamos identificar por IR visitou o MR (Maduro de Rondônia) cobrando as promessas

Maduro de Rondônia II

IR, é uma “figurinha carimbada” na política rondoniense e está semana “meteu o pé” na porta do MR exigindo ser atendido.

Maduro de Rondônia III

IR, ao ser barrado disse que ajudou MR com dinheiro e contribui para o chamado “caixa 2” e MR deve respeito a ele e aos vários empresários que também contribuíram.

Maduro de Rondônia IV

E o tempo fechou quando IR mando Maduro de Rondônia para aquele lugar (sic), e disse que iria procurar a “Dona Justa” e abrir o bico.

Maduro de Rondônia IV

Maduro passou mal e pegou o elevador e foi para “sua cobertura” tomar um rivotril, porque o copo de água com açúcar não resolveu

Maduro de Rondônia VI

O Maduro de Rondônia tentou tirar “o dele da reta”, o agiota do caixa 2, IR afirmou ao ser tirado a de perto de MR que sabe de tudo e falou: “QUANDO… DE QUEM, E, QUANTO PEGOU E ENTREGOU…”

