O pagamento dos servidores públicos do Executivo Estadual foi anunciado pelo governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, para o próximo dia 29 reafirmando o compromisso em trabalhar para o equilíbrio fiscal e fomentar a economia rondoniense.

”Esse dinheiro é importante não só para os servidores públicos, mas para a economia do Estado sendo injetado no comércio. Apesar de estarmos com uma economia bem fina como um linho de seda, nós adotamos todas as medidas necessárias para garantir o pagamento”, afirma o governador.

A Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) divulgou o calendário anual de pagamento. Os dias de pagamento variam entre 20 e 29, conforme a tabela assinada pelo secretário da Sefin (ao lado), que já garante a primeira parcela do 13º para o dia 10 de julho.

”Nós temos especialistas trabalhando, todos os secretários são especialistas, inclusive o de finanças, planejamento e o da Casa Civil. E eles já foram fazendo o dever de casa. Nós estamos fazendo o alinhamento fiscal do Estado e trabalhando firme na redução da máquina pública e na redução do número de cargos comissionados.Vamos fazer aquilo que é certo e não vamos ter prejuízo de jeito nenhum para nossa gente”, afirma o governador.

