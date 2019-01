Parte do convênio foi pago em julho e restante do valor quitado no final do ano após intermediação do deputado junto ao governo do Estado

Nos últimos dias do mês de dezembro passado, o deputado Laerte Gomes (PSDB) intermediou junto ao então governador Daniel Pereira (PSB), o pagamento total do recurso de emenda parlamentar de sua autoria, no valor de R$ 2,4 milhões para investimentos na pavimentação de 5 km de asfalto em Alvorada do Oeste.

“Esse convênio foi firmado em julho do ano passado, quando parte do recurso foi pago, e agora no final do ano, conseguimos com o governador Daniel Pereira a quitação total do valor que já está na conta da Prefeitura de Alvorada do Oeste”, destacou Laerte.

De acordo com o parlamentar, a licitação para a contratação da empresa que realizará o serviço de pavimentação já foi feita e, assim que cessar o período de chuvas, as obras serão iniciadas.

“Agradeço a atenção do governador Daniel Pereira que nos ajudou com essa iniciativa que reforçou ainda mais nosso compromisso com a população de Alvorada e a nossa parceria com o prefeito Professor Walter da Silva (PMDB)”, enfatizou o deputado.

O parlamentar destacou que o recurso destinado, através de suas emendas, foi um atendimento a solicitação dos vereadores Mailson de Oliveira (PMDB), Nelci Verdan (PTB) e Demi da Oitavinha (PSB).

O prefeito de Alvorada de Oeste agradeceu o empenho do deputado Laerte Gomes e do governador Daniel Pereira por, no final do seu mandato, autorizar o pagamento do valor restante para a execução dos serviços de pavimentação no município.

“Foi um grande presente de Ano Novo que, graças à indicação do deputado Laerte Gomes, o governo do Estado depositou na conta da prefeitura o recurso total para a construção do asfalto da nossa cidade. São R$ 2,4 milhões que serão aplicados na infraestrutura urbana de Alvorada, beneficiando mais de 160 famílias. Agradeço ao ex-governador Daniel Pereira e ao deputado Laerte Gomes, pelo compromisso com nosso povo e pelo empenho em nos ajudar a construir uma Alvorada do Oeste melhor”, declarou Walter Silva.

