A segunda chamada do Programa Mais Médicos ofertou 53 vagas para Rondôna, mas até agora, segundo o Ministério da Saúde, apenas sete foram preenchidas. No país, o balanço divulgado nesta terceira semana de janeiro apontou que 82% das vagas do último edital do Programa Mais Médicos foram preenchidas. Com a publicação do resultado dos selecionados na segunda chamada, mais de 7 mil médicos com registro no Brasil se apresentaram aos municípios. Ao todo, 8.517 oportunidades foram disponibilizadas após o encerramento da cooperação com Organização Pan-Americana (Opas) que determinou a saída dos médicos cubanos do programa.

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR ESTADO:

UF VAGAS OFERTADAS1ª CHAMADA VAGAS OFERTADAS2ª CHAMADA VAGAS PREENCHIDAS2ª NA CHAMADA AC 104 50 9 AL 128 39 24 AM 322 228 16 AP 76 38 6 BA 853 200 118 CE 443 69 47 DF 21 0 0 ES 213 18 16 GO 202 43 27 MA 469 209 53 MG 603 80 55 MS 115 54 19 MT 132 65 10 PA 526 310 42 PB 128 25 18 PE 436 67 43 PI 199 57 23 PR 458 124 81 RJ 228 71 39 RN 139 21 11 RO 163 53 7 RR 72 40 7 RS 630 248 117 SC 258 64 41 SE 94 12 8 SP 1406 331 236 TO 99 33 16 BRASIL 8.517 2.549 1.089

E veja também a lista dos aprovados:

http://maismedicos.gov.br/ images/PDF/ PortariaMedicoshomologadosCRM1 7ciclo.pdf

