Durante a sessão extraordinária na última terça-feira (22), os deputados derrubaram o veto do Poder Executivo na Lei n. 4.455, de 7 de janeiro de 2019, que trata do orçamento do Estado para o exercício financeiro de 2019.

Em apoio à classe, o deputado Alex Redano (PRB) frisou em seu discurso que é preciso manter o projeto de realinhamento salarial dos agentes penitenciários levando em conta as condições precárias de trabalho que os mesmos são submetidos, além do risco de morte constante.

“Reafirmo meu compromisso com os agentes penitenciários em lutar em conjunto com o deputado Anderson Pereira (Pros) para que a categoria tenha seus direitos garantidos e dentro do que estiver ao nosso alcance, buscaremos melhorias e condições dignas de trabalho. Temos que mostrar nossa união e provar que somos um poder independente”, expõe Redano.

Além das condições precárias de trabalho e o risco de morte constante, o deputado Alex Redano ressalta ainda que os agentes penitenciários exercem atividades sob constante pressão física e emocional, devido ao ambiente de trabalho. “Diante de tantas questões, essa categoria precisa de toda a nossa atenção, pois precisam ter um salário compatível a profissão que exercem”, finaliza.

