Estão em fase de conclusão, os estudos referentes à Parceria Público Privada do Saneamento Básico, que deve garantir água e esgoto tratados à cidade de Porto Velho. Os estudos devem ser apresentados no início de março.

Para garantir lisura e transparência no processo, o prefeito Hildon Chaves inciou, nesta segunda-feira (28), visitas aos órgão de controle do Estado, a fim de formar uma comissão especial para acompanhamento da licitação que, segundo ele, deve envolver valores na ordem de R$ 2 bilhões.

A primeira reunião foi com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Edilson de Sousa Silva. “O objetivo da visita foi comunicar sobre a intenção da Prefeitura, que é constituir uma comissão com representantes do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual e vários outros órgãos de controle, para que participem do processo”, explicou Hildon Chaves.

Sobre a PPP do Saneamento, o chefe do Executivo Municipal disse que Porto Velho é uma das capitais brasileiras com menor índice de água tratada do país e que a iniciativa deve reparar esse problema. “Vai (a PPP) contribuir muito, principalmente com a saúde, uma vez que resultará em água tratada e esgoto tratado”, salientou.

Comdeom

Comentários

comentários