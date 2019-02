Chapa única Unidos por Rondônia liderada pelo tucano recebeu 23 votos favoráveis

Reeleito a deputado estadual pelo PSDB com 16.984 votos, sendo o quarto candidato mais bem votado para o cargo em Rondônia, Laerte Gomes foi eleito na tarde desta sexta-feira (1º), o novo presidente da Assembleia Legislativa.

Laerte Gomes assume o cargo para o biênio de 2019 até fevereiro de 2021. A chapa única, liderada pelo candidato, foi aprovada por 23 votos favoráveis e uma abstenção, em eleição realizada, após a cerimônia de posse dos deputados estaduais que aconteceu na casa de shows Talismã 21, na capital.

O deputado Luizinho Goebel (PV) se absteve do voto.

Após assumir a presidência da Mesa, em seu primeiro discurso, Laerte agradeceu aos parlamentares pela confiança depositada nele, para administrar a ALE no primeiro biênio.

“Nosso diálogo iniciou desde o final do pleito eleitoral e com muito respeito. Em especial, agradeço aos deputados Jean Oliveira (MDB) e Lebrão (MDB) por terem retirados suas candidaturas, pensando no bem do nosso Estado”,

Laerte Gomes informou a realização da eleição para o 2º biênio durante sessão extraordinária que segundo ele, aconteceria “em frente à população, à imprensa, pois os deputados que compõe esta Mesa Diretora não farão parte da próxima, pois buscamos a alternância de poder”, frisou.

O novo presidente da ALE se comprometeu a trabalhar de forma transparente, séria, buscando diálogo e harmonia entre os poderes.

“Muitos tentam plantar fofocas no intuito de criar um clima de desarmonia entre os poderes. Com maturidade, não vamos deixar que isso ocorra e buscaremos sempre o diálogo, respeitando a independência de cada poder”, declarou.

Laerte destacou as carências do Estado e afirmou que o maior problema é a geração de empregos, especialmente no setor produtivo.

“Vamos trabalhar com um único pensamento, o de ajudar o Estado crescer e se desenvolver. Nossos desafios serão grandes, com harmonia, lealdade e respeito para que possamos trilhar um caminho do desenvolvimento. Não teremos guerra, nem disputa, mas diálogo e o respeito”, garantiu o presidente.

O novo presidente da ALE-RO é natural de Jacinto Machado (SC), tem 48 anos, é casado com Suellen de Holanda Rêgo e pai de dois filhos, Laerte Gomes Filho e Ana Luiza Gomes. Chegou ao município de Alvorada do Oeste em 1987 e atualmente reside em Ji-Paraná.

Em Alvorada do Oeste ele foi comerciante e presidente do Parque de Exposições do município. Laerte Gomes ingressou na vida pública no ano de 2004, quando se elegeu prefeito de Alvorada. Em 2008 foi reeleito, dessa vez com o maior índice de votos do Estado naquela eleição.

Por duas vezes presidiu a Associação Rondoniense dos Municípios (Arom), entidade que agrega os 52 municípios de Rondônia. No cargo, Laerte Gomes foi reconhecido por fortalecer a representatividade das prefeituras perante os Poderes.

Na Arom, ele também implantou o Diário Oficial dos Municípios, trazendo economicidade e maior transparência aos atos das prefeituras. Na Assembleia Legislativa, nos últimos quatro anos, Laerte tem assegurado recursos para praticamente todos os municípios do Estado.

Além do presidente, a Mesa Diretora também é composta por Rosângela Donadon (PDT) – 1ª vice-presidente, Cassia dos Muletas (Podemos) – 2ª vice-presidente, Ismael Crispin (PSB) – 1º secretário, Dr. Neidson (PMN) – 2º secretário, Geraldo da Rondônia (PSC) – 3º secretário e Edson Martins (MDB) – 4º secretário.

Comentários

comentários