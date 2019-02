Atualização no Zoneamento é uma necessidade para os moradores da região Os deputados Alex Redano (PRB) e Cabo Jhony Paixão (PRB), se reuniram, na semana passada, com o secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Edgard Menezes, para tratar sobre Projeto de Assentamento Florestal (PAF) Jequitibá. Eles ainda trataram sobre os estudos da nova atualização do Zoneamento Socioecológico e Econômico, que estão sendo feitos pelo Governo do Estado. Do encontro, participaram ainda técnicos da Sedam e moradores da comunidade Jequitibá.

Redano explicou que o PAF foi criado em 2007, com a intenção de remanejo florestal do cultivo de agricultura familiar. “Hoje, temos dificuldades na região e os agricultores dependem dessa atualização no Zoneamento. Em razão disso, é necessário que haja urgência nos estudos e na discussão desse tema”, frisou. Os PAFs são uma modalidade de assentamento para reforma agrária que beneficiam famílias na região Amazônica, aliando distribuição de terras e preservação do meio ambiente.

Alex Redano destacou ainda, a grande morosidade dos órgãos responsáveis em relação a demanda do PAF. Disse que mais de duas mil famílias são afetadas não podendo exercer suas atividades produtivas na agropecuária. “Por conta disso, eu e o deputado Cabo Jhony, já nos colocamos à disposição para ajudar em todo o trâmite para a resolução do problema, pois as famílias reclamam da demora na regularização”, completou.

Redano disse também que, durante a reunião, ficou acertada a realização de audiências e reuniões para buscar solução para as demandas do PAF, e a próxima etapa é cobrar, tanto no âmbito Estadual quanto no Federal, maior celeridade. “A comunidade quer trabalhar, quer produzir, mas precisa do amparo legal para desenvolver as suas atividades”, finalizou.

