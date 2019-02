Parlamentar completa 38 anos de atuação política e assume seu terceiro mandato como deputado estadual, de forma consecutiva

Defensor intransigente da legalidade e das parcelas menos favorecidas da sociedade, tendo se notabilizado durante o último mandado pela defesa das causas das comunidades de Jaci-Paraná, Porto Velho e região, atingidas pelas

alagações das barragens das Usinas Hidrelétricas de Jirau e Santo Antonio, o deputado Adelino Follador (DEM) disse nesta sexta-feira (1º) durante sua posse para o terceiro mandato de deputado estadual consecutivo, que vai propor uma audiência pública para debater com as autoridades e a sociedade rondoniense as condições de segurança das 22 barragens existentes no Estado.

Segundo ele, a sociedade precisa conhecer esta situação, e se ela está submetida a algum risco, ao mesmo tempo em que as autoridades precisam explicar seu papel e as responsabilidades do Poder Público, tanto em defesa do cidadão, quanto do meio ambiente em todas as suas manifestações, na preservação da biodiversidade e dos recursos naturais.

Para Follador é importante reunir todos os segmentos na Assembleia Legislativa para debater as questões que envolvem a segurança das três grandes usinas hidrelétricas de Rondônia (Samuel, Santo Antonio e Jirau), além de outras que também integram a lista das que são classificadas com algum risco para o meio ambiente e principalmente para a população.

“É nossa obrigação questionar e exigir das autoridades ambientais federais, estaduais e municipais, todas as providências relativas e vistorias de funcionamento e aos laudos de segurança”, disse o deputado.

3º MANDATO

Sua história e trajetória em Rondônia teve início ainda na juventude, liderando grupos de jovens, especialmente ligados a Igreja Católica. Candidatou-se pela primeira vez a vereador pelo Município de Ariquemes em 1982, perdendo por apenas um voto, mas na eleição seguinte foi eleito e assumiu seu primeiro cargo eletivo na Câmara de Vereadores de Ariquemes.

Mais tarde, a convite do então governador Jorge Teixeira de Oliveira, tornou-se administrador do então Distrito de Cacaulândia, e, após sua emancipação, se elegeu prefeito por três mandatos.

Também ocupou o cargo de residente da 2ª Residência Rodoviária do DER (Ariquemes), e na gestão de Confúcio Moura na Prefeitura Municipal da cidade, exerceu o cargo de secretário Municipal de Agricultura de Ariquemes, com excelentes realizações.

O mandato que se encerra, segundo ele, foi o melhor e mais produtivo, pois com a experiência adquirida, dedicação integral, participação, discussão nos mais diversos temas e atuação firme, conquistou respeito e passou a ser conhecido em todas as regiões do estado. Esse fato, de acordo com Follador, possibilitou uma contribuição sua mais efetiva para a população, trabalho que vai ser ampliado neste terceiro mandato, em benefício da população e do desenvolvimento do Estado.

O deputado é considerado um dos parlamentares mais atuantes na Assembleia Legislativa, presente em todas as sessões e membro das principais Comissões da Casa de Leis, como a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Agricultura e Pecuária, Comissão de Educação e Comissão do Direito do Consumidor.

Foram centenas de proposituras, projetos de lei aprovados, e importantes emendas parlamentares com o direcionamento criterioso, visando atender o maior número possível de pessoas e instituições que prestam relevantes serviços e que fazem diferença na vida das pessoas e das comunidades.

Ao todo são 38 anos de uma vida pública destacada pelo ideal de servir, com lisura e respeito ao cidadão, que trabalha e move a economia e a riqueza do Estado de Rondônia.

