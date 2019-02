Além do DEM, o PSD terá forte ascensão no Senado nos cargos de comando da Casa pelos próximos 2 anos. Está acordado que o partido indicará o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) para a 1ª Secretaria da Casa e pleiteia a presidência da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos), com o nome do senador Omar Aziz.

“O meu cargo para essa nova Mesa Diretora deve ser o de primeiro-secretário. Está tudo acordado para isso, a não ser que eu leve uma rasteira de última hora”, contou Petecão a Agência Senado.

Segundo Petecão,ele apoiou Alcolumbre na candidatura à presidência do Senado. “Abri mão de minha candidatura em apoio a ele. Além disso, foi eu quem cuidou da candidatura dele no último mês. Então, creio eu, está tudo certo. Só não serei eleito se houver fato novo”, completou.

Na última Legislatura, Petecão já compôs a Mesa Diretora em 1 cargo mais modesto, de 2º suplente.

