Semusb realizou mais um mutirão no cemitério do Santo Antônio

No período de inverno amazônico, em que o mato cresce com mais rapidez, a Prefeitura de Porto Velho intensificou o serviço de limpeza nos cemitérios públicos. No último fim de semana, a Subsecretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb) realizou mais um mutirão no cemitério do Santo Antônio.

O cronograma teve início no dia 25/01, a partir de então, toda sexta e sábado são realizadas ações, até concluir a limpeza na área de 400 mil metros quadrados. Em torno de 15 servidores trabalham intensivamente, roçando e aplicando veneno para conter o mato.

O espaço público que antes só era limpo nas proximidades da data de Finados, agora tem um cronograma de limpeza.

Comdecom