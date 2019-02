Laerte Gomes fez questão de defender a harmonia entre os poderes.

Durante a abertura do Ano Judiciário nesta segunda-feira em Porto Velho, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Laerte Gomes (PSDB) defendeu a harmonia entre os poderes como forma de garantir uma paz duradoura no Estado, assegurando caminhos cada vez melhores para a população. A solenidade foi comandada pelo presidente do Tribunal de Justiça, Walter Waltenberg, em evento que ainda com a presença do vice-governador, José Atílio Salazar Martins e dirigentes do Tribunal de Contas, Ministério Público e OAB.

Durante discurso, o presidente do Tribunal de Justiça destacou a liderança de Laerte Gomes na condução do Poder Legislativo rondoniense. “Parabenizo o jovem presidente da assembleia legislativa, que soube construir unanimidade em torno de seu nome, desde as sucessivas eleições para prefeito de Alvorada do Oeste, até a presidência da associação estadual de prefeitos já se sabia que vossa excelência se constituiria numa liderança estadual. A classe política tem enorme confiança na sua capacidade, na sua intenção de construir pontes sólidas com o Poder Executivo para prosseguir na permanente construção de um Estado que desponta como um dos mais promissores da região norte”, disse Walter Waltenberg.