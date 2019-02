Presidente Laerte Gomes já havia se pronunciado quanto aos entraves na Sedam.

Os reflexos negativos gerados pela paralisação da emissão de licenciamentos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sedam) foi um dos pontos altos discutidos na reunião entre o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) e o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), no final da tarde de quarta-feira (6), no gabinete da presidência.

Laerte Gomes já havia se pronunciado quanto aos entraves na Sedam e afirmou que o órgão estadual precisa, urgentemente, focar na questão dos licenciamentos ambientais. Segundo Gomes e Chaves, várias empresas estariam desistindo de investir em Porto Velho e no restante do Estado por conta da ineficiência na emissão das autorizações da Sedam.

Hildon Chaves citou como exemplo, no setor portuário, a empresa Cargill Agrícola que tem como projeto para o segundo semestre de 2019, o início da construção do novo Terminal de Cargas de Porto Velho II. Cerca de R$ 250 milhões serão investidos na implantação do Terminal, em Porto Velho. Mas a empresa vem encontrando dificuldades com os licenciamentos.

Na reunião os deputados Jair Monte (PTC), Marcelo Cruz (PTB), Adelino Follador (DEM), Ezequiel Neiva (PTB), Cirone Deiró (Podemos), Pastor Alex Silva (PRB), Cássia Muletas (Podemos), o secretário-geral Arildo Lopes e Basílio Leandro de Oliveira, chefe de gabinete da prefeitura.16

