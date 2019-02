Em 2018, o eleitorado rondoniense cresceu e o aumento foi de mais de 40 mil cidadãos aptos a votar em relação a 2014.

As estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que, em 2018, houve um aumento de mais de 40 mil eleitores aptos a votar em relação às eleições gerais realizadas em Rondônia no ano de 2014. Naquele ano, 1.127.154 eleitores rondonienses estavam em condição de votar no pleito.

O número de cidadãos que são identificados por biometria também cresceu nestas eleições. Em 2018, eles somaram 967.396 eleitores (82,28% do total). Em 2014, o quantitativo de eleitores com identificação digital em municípios com reconhecimento biométrico totalizava 541.566 pessoas, o que correspondia a 48,05% do eleitorado naquele pleito.

A evolução do cadastro biométrico em Rondônia é resultado de ações da Justiça Eleitoral para identificar 100% os eleitores por meio das impressões digitais e fotografia até o ano de 2022. A medida visa prevenir fraudes eleitorais e tornar as eleições informatizadas no Brasil ainda mais seguras, impedindo que um eleitor tente se passar por outro no momento do voto.

Sexo e faixa etária

De acordo com as estatísticas da Justiça Eleitoral, a faixa etária com o maior quantitativo de eleitores em Rondônia é a que reúne cidadãos entre 30 e 34 anos de idade. Eles somam 136.055, o que corresponde a 11,57% do eleitorado no estado. Em seguida, estão os eleitores de 25 a 29 anos, que reúnem 135.469 cidadãos – 11,52 % do total de eleitores.

No que corresponde ao sexo do eleitorado, as mulheres estão à frente dos homens, com 597.684 eleitoras em Rondônia. Já os homens somam 578.048, aptos a votar.

Voto facultativo

Os jovens de 16 e 17 anos representam 1,45% do eleitorado em 2018, num total de 17.028 cidadãos. Os dados apontam uma pequena redução no número de jovens eleitores, uma vez que, em 2014, foram registrados 18.104 eleitores aptos a votar nessa faixa etária.

Já os eleitores acima de 70 anos, que também têm voto facultativo, são mais numerosos que há quatro anos. Em 2018, 64.382 eleitores nessa idade puderam exercer o direito de voto, representando um total de 5,48% do eleitorado no estado. Já nas eleições de 2014, o somatório chegou 40.016 eleitores idosos que podiam votar.

Eleitorado por município

Sendo o município com a maior população do estado, Porto Velho continua a ser o maior colégio eleitoral rondoniense, com 334.529 eleitores.

O segundo maior eleitorado está em Ji-Paraná (RO), que soma 85.978 votantes, seguido por Ariquemes (RO), com 66.945 cidadãos aptos a votar, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira na tabela abaixo:

ABRANGÊNCIA COM BIOMETRIA SEM BIOMETRIA TOTAL Alta Floresta D’oeste 237 18.552 18.789 Alto Alegre dos Parecis 8.091 6 8.097 Alto Paraíso 11.928 14 11.942 Alvorada do Oeste 197 11.947 12.144 Ariquemes 66.844 101 66.945 Buritis 23.033 32 23.065 Cabixi 4.598 7 4.605 Cacaulândia 3.930 3 3.933 Cacoal 60.774 131 60.905 Campo Novo de Rondônia 7.974 6 7.980 Candeias do Jamari 17.599 84 17.683 Castanheiras 3.056 9 3.065 Cerejeiras 12.207 31 12.238 Chupinguaia 6.466 6 6.472 Colorado do Oeste 13.708 26 13.734 Corumbiara 5.602 5 5.607 Costa Marques 185 8.643 8.828 Cujubim 10.680 14 10.694 Espigão do Oeste 23.247 46 23.293 Governador Jorge Teixeira 155 7.247 7.402 Guajará-Mirim 28.388 121 28.509 Itapuã do Oeste 6.500 20 6.520 Jaru 986 39.151 40.137 Ji-Paraná 85.851 127 85.978 Machadinho D’oeste 23.060 31 23.091 Ministro Andreazza 5.713 14 5.727 Mirante da Serra 142 8.642 8.784 Monte Negro 9.874 15 9.889 Nova Brasilândia D’oeste 245 13.814 14.059 Nova Mamoré 16.966 38 17.044 Nova União 93 5.554 5.647 Novo Horizonte do Oeste 6.599 11 6.610 Ouro Preto do Oeste 614 28.855 29.469 Parecis 3.042 31 3.073 Pimenta Bueno 26.215 54 26.269 Pimenteiras do Oeste 1.746 1 1.747 Porto Velho 333.415 1.114 334.529 Presidente Médici 14.788 25 14.813 Primavera de Rondônia 2.768 5 2.773 Rio Crespo 3.040 3 3.043 Rolim de Moura 38.201 57 38.258 Santa Luzia D’oeste 6.436 7 6.443 São Felipe D’oeste 4.369 3 4.372 São Francisco do Guaporé 260 10.825 11.085 São Miguel do Guaporé 330 16.148 16.478 Seringueiras 124 9.014 9.138 Teixeirópolis 84 4.080 4.164 Theobroma 214 8.089 8.303 Urupá 178 9.115 9.293 Vale do Anari 6.218 7 6.225 Vale do Paraíso 64 6.354 6.418 Vilhena 60.362 102 60.464

Grau de instrução

Dados referentes ao nível de instrução mostram que a maior parte do eleitorado, com registro na Justiça Eleitoral em Rondônia, possui ensino fundamental incompleto, sendo de 340.683 eleitores que declararam ter essa escolaridade. Outros 251.630 eleitores afirmaram ter concluído, pelo menos, o ensino médio. Já os eleitores com ensino superior somam 100.555 cidadãos, segundo a base de dados do Cadastro Eleitoral.

Essas estatísticas, no entanto, precisam ser vistas com relatividade, uma vez que a informação reflete a escolaridade declarada pelo cidadão no momento do registro eleitoral ou da atualização de seus dados cadastrais.

Eleitores brasileiros no exterior

O quantitativo de eleitores brasileiros no exterior teve uma elevação expressiva nos últimos quatro anos, saltando de 354.184, no ano de 2014, para 500.727 eleitores em 2018. Tal dado estatístico é fruto do esforço conjunto entre a Justiça Eleitoral e o Ministério das Relações Exteriores, por meio das repartições consulares, para facilitar o cadastramento de brasileiros residentes em outras nações.

Uma das medidas adotadas foi a criação do Título Net Exterior, que facilitou o alistamento eleitoral e a transferência do eleitor que reside em outro pais. Além disso, a Justiça Eleitoral passou a permitir o uso do e-Título, aplicativo online que substitui o documento em papel, que pode ser baixado para smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android. Após baixá-lo, basta inserir os dados pessoais.

Fonte: Portal do Tribunal Superior Eleitoral nas Estatísticas Eleitorais (atualização em 17.09.2018)

