Assembleia promete tomar providências para assegurar fiscalização da usina e prerrogativas do parlamentar.

Nota de Repúdio

A Assembleia Legislativa de Rondônia repudia veementemente o desrespeito ao deputado estadual Adelino Follador (DEM), durante o desempenho de suas atividades parlamentares na PCH Jamari, onde buscava informações sobre os graves problemas gerados pela cheia do Rio Jamari. O deputado foi empurrado e expulso do local por um segurança, em uma completa agressão a Constituição do Estado, que garante as prerrogativas do parlamentar no seu legítimo direito fiscalizador.

Ao tempo em que se solidariza com o deputado Follador, a Assembleia Legislativa de Rondônia informa que está tomando todas as medidas necessárias, seja para resguardar as prerrogativas de seus membros e ainda buscando firmes ações para minimizar os efeitos da cheia no Rio Jamari.

Importante destacar que as prerrogativas dos deputados estaduais garantem a firme atuação da Assembleia Legislativa nas questões de pleno interesse do povo rondoniense.

Deputado Laerte Gomes

Presidente

Comentários

comentários