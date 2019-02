Unidade escolar atende cerca de mil alunos, que precisam de apoio para o deslocamento diário

Com o objetivo de tratar do transporte escolar para os cerca de mil alunos do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), no campus Ariquemes, o deputado estadual Adelino Follador (DEM) se reuniu nesta segunda-feira (11) com o senador Marcos Rogério (DEM) e representantes da Associação de Pais e Professores do Ifro/Ariquemes

“Os alunos precisam de uma garantia, de um apoio para assegurar o transporte até o campus do Ifro de Ariquemes. Já discutimos essa necessidade e agora estamos retomando essa discussão, na busca de uma solução definitiva para o caso”, destacou Follador.

O senador declarou que tem discutido a questão junto ao Ministério da Educação, assumindo o compromisso de somar esforço na busca de uma solução em definitivo. “Os estudantes não podem ficar sem o transporte escolar, pois o campus Ariquemes fica distante da cidade e nem todos têm condução própria para chegar até lá”, acrescentou.

Follador disse ainda que apresentou ao senador outras demandas de Ariquemes e dos municípios do Vale do Jamari, com destaque para a melhoria do asfalto da BR-364 e apoio ao setor produtivo.

O Ifro Ariquemes

A sede do Campus está localizada na RO-257, km 13, no sentido Ariquemes a Machadinho do Oeste, e possui atualmente 134 profissionais, sendo 73 docentes e 61 técnicos administrativos e cerca de 1.000 alunos matriculados em cinco cursos técnicos, um superior bacharelado e uma licenciatura.

São 14 salas de aula, seis laboratórios da área de informática, física, química e biologia, refeitório, Museu de Arqueologia, reprografia, biblioteca, auditório e miniauditório. Criação de bovinocultura, ovinocultura, suinocultura, piscicultura e horticultura. Além do viveiro, mecanização agrícola, agroindústria da carne, leite, vegetais e frutas, ocupando uma área total de 300 hectares.

As aulas no Ifro Ariquemes foram iniciadas em março de 2010, com cursos técnicos integrados ao ensino médio (Agropecuária, Alimentos e Informática, sendo os dois primeiros em turno integral); no segundo semestre, foram iniciadas as aulas do curso técnico em aquicultura, subsequente ao ensino médio.

