O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), avaliou como produtivo o encontro dos deputados estaduais com o governador Marcos Rocha (PSL) e os secretários estaduais, ocorrido na manhã desta terça-feira (12), no auditório Jerônimo Santana, no Palácio Rio Madeira, sede do Executivo.

“Estamos no início de nosso mandato como presidente e é importante essa aproximação, pois fortalece o diálogo e assegura a construção de cenário favorável ao crescimento de Rondônia, que é a prioridade de todos nós”, destacou Laerte.

Para o presidente, embora cada Poder tenha a sua autonomia constitucional, é fundamental que estejam unidos, dialogando sempre e traçando objetivos em comum, que permitam ao Estado seguir crescendo. “O diálogo, uma boa conversa, é sempre o melhor caminho para se buscar a solução para qualquer impasse. É nisso que acredito e é dessa forma que vamos agir enquanto presidente da Assembleia”, completou.

Laerte disse ainda que o compromisso dos parlamentares, eleitos e reeleitos, é o de atuar em parceria com o Executivo. ” Os Poderes são independentes, mas devem atuar em harmonia. Queremos somar forças, estarmos juntos trabalhando com um só objetivo: assegurar que o interesse maior do povo de Rondônia prevaleça”, observou.

Ao finalizar, Laerte ressaltou que Rondônia tem um potencial gigante, mas que ainda não tem sido aproveitado como deveria. “É neste sentido que a Assembleia Legislativa vai contribuir: para que o potencial produtivo de Rondônia seja fortalecido, seja valorizado e gere ainda mais empregos e renda. Somente num cenário de harmonia e independência entre os Poderes isso é possível”.

