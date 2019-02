Ele acredita que essa aproximação e articulação prévia facilita para que não haja perda de recursos ao Município

O Prefeito Hildon Chaves viaja para Brasília nesta terça-feira (12/2), onde se reúne para um almoço com os oito deputados federais e os três senadores, como forma de realinhar e estreitar laços com os parlamentares da nova legislatura.

Hildon entende que o rol de necessidades do município ultrapassa a capacidade de utilização apenas de recursos próprios e acredita que essa aproximação e articulação prévia facilita para que não haja a perda de emendas. “Metade da bancada tem principal base eleitoral a capital, então a responsabilidade deles com a nossa cidade é enorme”, comentou o prefeito, referido-se aos deputados federais Coronel Chrisóstomo (PSL), Expedito Neto (PSDB), Léo Moraes (PODE) e Mariana Carvalho (PSDB).

A mesma iniciativa de aproximação foi feita com os deputados estaduais eleitos, por meio de um encontro na última semana com o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes e demais parlamentares.

Logo que tomou posse em 2017, o prefeito ofereceu um jantar a bancada da época. Os frutos foram colhidos pela capital que recebeu entre maquinário e emendas o valor aproximado de R$150 milhões de reais. “Esse dinheiro todo ainda não entrou na conta da prefeitura, mas as máquinas sim e algumas emendas também. Atualmente, R$ 32 milhões para recapeamento foram liberados e estão em fase de licitação. Faz parte do trabalho do prefeito manter essa relação com a bancada e também com os deputados estaduais”, disse Hildon.

