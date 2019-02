Maior quantitativo de atendimentos foi registrado na UPA da zona leste

As unidades de urgência e emergência Ana Adelaide, Jaci-Paraná, José Adelino e as UPA’s Leste e Sul realizaram 2.106.584 procedimentos em saúde, em 2018, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho (Semusa).

A demora no atendimento, maior motivo de reclamação do usuário, tem uma explicação. De cordo com a secretária de Saúde do Município, Eliana Pasini, dos 200 a 300 pacientes/dia, que procuram uma dessas unidades, a maioria é classificada como atendimento não urgente. “Ou seja, são pacientes que poderiam buscar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), mediante marcação de consulta. Por isso a espera pode ser de horas, pois a prioridade são os casos de risco”, explicou.

Uma medida importante adotada pela secretária da pasta, neste ano de 2018, foi o chamamento de mais 14 médicos do último concurso, para trabalharem nessas unidades de urgência e emergência. Sete profissionais já se apresentaram. Um novo chamamento deve ser publicado até o fim desta semana, para que se complete o quadro de médicos.

A secretária também destaca que foi adicionado ao recurso do SUS (Sistema Único de Saúde), para custeio de procedimentos de média e alta complexidade, o aporte financeiro no valor de R$ 350.000,00/ mês, juntando-se ao aporte atual, totalizando um montante e R$ 3.303.021,72. O valor será incorporado ao teto da média e alta complexidade, a partir de 2019, conforme portaria número 4.377 de 28/12/2018.

UPA leste – O maior quantitativo de procedimentos foi registado na UPA leste, um total de 775.455 de janeiro a outubro de 2018. Dentre eles foram realizados; Consulta de profissionais de nível superior – 134.499, atendimento de urgência com observação – 26.169; atendimento médico – 96.761; administração de medicamentos-184.898; coleta para exames laboratorial – 14.947; Contagem de plaquetas – 12.981; Hemograma completo-12.988; Radiografia de crânio – 1256; Radiografia de Tórax – 4083; Eletrocardiograma – 4.654. Entre outros.

Pronto Atendimento Ana Adelaide – foram computados 579.376 procedimentos, entre eles; 110.323 consultas de profissionais de nível superior; 123.887 medicamentos administrados; 99.985 atendimentos médicos; 36.688 atendimentos de urgência com observação; 10.620 oxigenioterapia; 6.018 radiografias de tórax, entre outros procedimentos.

UPA Sul – registrou 578.254 atendimentos, entre os quais; 20.890 radiografias de tórax; 2.883 radiografias de crânio; 108.965 medicamentos administrados aos pacientes; 83.921 atendimentos médicos; 15.823 atendimentos de urgência com observação; 29.856 consultas com profissionais de nível superior; entre outros.

Pronto Atendimento José Adelino – registrou 99.179 procedimentos entre os quais; 28.625 medicamentos administrados; 12.808 atendimentos médico; 5.690 atendimentos de urgência com observação, entre outros.

Pronto Atendimento de Jaci-Paraná – foram 74.320 procedimentos realizados, sendo; 24.170 medicamentos administrados; 11.817 atendimentos médicos; 18.264 atendimentos com profissionais de nível superior; 4.196 atendimentos de urgência com observação; entre outros.

