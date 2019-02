Um vídeo que circula nas redes sociais na noite desta segunda-feira, 11, mostra uma das balsas que faz a travessia do Rio Madeira à deriva. A embarcação, que transportava passageiros e veículos teve dano no motor do rebocador, fazendo que a embarcação perdesse o rumo da navegação.

Nas imagens gravadas por um dos passageiros da balsa é possível ver que a embarcação chega a ficar bem próxima das pilastras de sustentação da ponte sob o Rio Madeira que está sendo construída pelo governo federal e deverá integrar os territórios do Acre e de Rondônia.

Rio Madeira já inunda acesso a balsa

O Rio Madeira apresentou elevação no nível das águas desde o fim de semana. Mas, até o momento a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não suspendeu o tráfego na rodovia.

Imagens mostram que o transbordamento do manancial já causa transtornos no acesso a rampa de embarque da balsa que faz a travessia do Madeira.

