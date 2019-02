O Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio da Promotoria de Justiça de Ariquemes, instaurou procedimento administrativo para acompanhar as medidas administrativas tomadas pelo município de Alto Paraíso e pelo Estado de Rondônia em relação à cheia do Rio Jamari e à ponte da RO 459.

O procedimento foi instaurado pela promotora de Justiça Marceílio Ferreira de Cunha Castro, considerando a necessidade de se acompanhar as ações do Estado e do município de Alto Paraíso em relação a cheia do Rio Jamari, que ocasionou danos à ponte da RO 459, que dá acesso ao município de Alto Paraíso, prejudicando o tráfego de veículos na região.