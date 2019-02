Rolim de Moura é a segunda comarca do interior a receber a visita do presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Walter Waltenberg Silva Junior, que cumpre uma agenda pautada no plano de obras do Poder Judiciário. Acompanhado da juíza auxiliar da presidência, Euma Tourinho, ele se reuniu com os magistrados da comarca, Claudia Vieira Maciel de Souza, Leonardo Meira Couto, Jeferson Cristi Tessila de Melo e Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira, justamente para tratar detalhes da construção de um novo Fórum.

Existem, atualmente, duas edificações onde se desenvolvem as atividades judiciais na comarca, o Fórum Juiz Eurico Soares Montenegro, localizado na Av. João Pessoa, 4555 – Centro, e o Arquivo, na Rua Corumbiara, 4893, Centro, os quais estão em condições precárias, longe do ideal para funcionamento adequado.

Conforme dados apurados no plano de obras, a estrutura física (da área judiciária) de varas e cartórios da Comarca de Rolim de Moura está aquém das necessidades para a correta, plena e ideal prestação do serviço jurisdicional. Para completar, o prédio possui uma série de desconformidades em sua estrutura física, tais como acessibilidade e normas técnicas. Diante da necessidade de reforma e ampliação, o presidente estuda possibilidade de negociação com o executivo. “Temos imóveis na capital que são valorizados, que interessam ao governo do estado. Podemos fazer uma troca pela reforma do Fórum de Rolim de Moura”, sugeriu.

A conversa com os juízes contribui para a tomada de decisões, já que são eles que lidam, no dia a dia, com as necessidades dos cidadãos e dos operadores do direito.

