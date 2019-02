Prefeito fez um balanço de sua administração, falou de obras, saúde, corte de gastos e relação com a bancada federal.

Uma gestão voltada para a transparência, honestidade e efetividade. Assim o prefeito Hildon Chaves definiu sua administração frente ao Município de Porto Velho, durante entrevista ao programa Sabores e Contrapontos que foi ao ar pela Rádio Transamazônica, na tarde de segunda-feira (18/2).

Na conversa com o apresentador Arnaldo Lourenço (Buiu), Chaves fez um balanço de sua gestão. Falou da organização da máquina pública, de ações para conter o sumiço de peças e maquinários, economia de R$ 100 milhões no pagamento de precatórios, corte de gastos com telefone, manutenção de veículos e máquinas pesadas, além da redução do valor do contrato com a empresa responsável por sinalização de ruas, que caiu de R$ 21 milhões para R$ 3 milhões.

O gestor também destacou o destravamento das obras dos viadutos, a iluminação da cidade e da BR-364 no trecho entre avenida Campos Sales e Bairro Novo, várias obras de drenagem e asfalto, a exemplo do bairro Mariana e São Francisco, que terão 27 quilômetros de vias pavimentadas, além da construção de uma enorme galeria que vai conter alagamentos em vários bairros da região Leste.

Bancada federal

A estreita relação com a bancada federal, que resultou em emenda impositiva de R$ 85 milhões para obras de infraestrutura, sendo R$ 32 milhões já liberados, foi outro ponto exaltado por Hildon Chaves. O prefeito agradeceu e declarou ser importante tal relacionamento, “como forma de trazer mais recursos para serem investidos em benefício da população, já que a verba da Prefeitura é pequena para tantas obras que precisam ser feitas”.

Outras ações

Esforços para melhorar o atendimento de saúde, a exemplo da contratação de médicos, limpeza da cidade, recuperação da malha viária, reforma das unidades de saúde, operação tapa-buracos, pagamento em dia dos fornecedores e a implantação do Farmapub, um sistema online que permite ao munícipe saber onde tem os medicamentos que ele precisa, entre tantos outros assuntos foram citados por Chaves durante a entrevista.

