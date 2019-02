O deputado Jair Montes (PTC) disse ter enfrentado muitos desafios para chegar à Assembleia Legislativa, onde encontrou diversos amigos. Na sessão desta terça-feira (19), ele lembrou que vereadores de Porto Velho sempre se elegem para uma cadeira no Legislativo Estadual.

O parlamentar assegurou que os agentes penitenciários têm todo seu apoio nas negociações com o Executivo.

“Eu fui eleito para fiscalizar. E esta Casa alterou a Constituição para que todos os que ocupam presidência de autarquia e fundações passem por uma sabatina. O governador deve exonerar todos os que não cumpriram esse papel”, acrescentou.

O parlamentar assegurou, ainda, que abrirá a “caixa preta do Detran”, verificando principalmente a quantidade de cargos comissionados e a arrecadação através de taxas.

Ele disse, no mais, que está à disposição da Assembleia Legislativa e do Executivo. “Em tudo o que for bom para Rondônia, o governador pode contar com meu voto. Não sou oposição, mas tenho posicionamento”, assegurou Jair Montes.

