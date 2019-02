Em breve discurso, na abertura dos trabalhos ordinários do Legislativo, na tarde desta terça-feira (19), o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), destacou o diálogo e a parceria com os demais Poderes e instituições, como marcos de sua gestão.

“A todos os presentes, deixo a mensagem de que o diálogo, o respeito e a parceria para Rondônia avançar, sempre deixando claro o papel e a autonomia de cada um, serão prioridades em nosso mandato de presidente”, destacou.

Ao vice-governador José Jodan (PSL), que representou o governador Marcos Rocha (PSL), e aos representantes dos demais poderes e instituições, o deputado disse que a Casa está de portas abertas para firmar parcerias republicanas. Quando há paz, Rondônia ganha. É igual a uma família: se há desavenças, nada avança, nada progride. Tenho certeza que esse também é o pensamento do governador e de sua equipe”.

O presidente conclamou a todos os deputados a somarem forças nesse projeto. “Conclamamos a todos os parlamentares para trabalharmos unidos, em prol do povo de Rondônia. Tenho certeza que com a força da juventude que chega, aliada à experiência dos demais, vamos fazer uma legislatura produtiva e com muita contribuição ao crescimento de Rondônia”.

Laerte observou ainda sobre a relação com o Governo. “Muitos indagam se a Assembleia vai ser oposição ou situação. Eu digo: a Assembleia vai ser a Assembleia e desempenhar seu papel. É importante dialogar. Essa é a grande arma do homem público: o diálogo”.

O presidente disse ainda que a sua gestão tem um componente adicional, que é o novo prédio. “Temos todos uma missão muito árdua: primeiro montarmos a estrutura desse prédio moderno, com quase 50 mil metros de área construída. É um prédio bonito, mas as portas sempre estarão abertas ao povo de Rondônia, pois é a ele que servimos”.

Ele ressaltou que a condução do Legislativo vai se pautar pela transparência nos atos. “Sempre com atitude, eficiência e, principalmente, transparência. Nosso portal é um dos mais transparentes e completos entre todos os órgãos de Rondônia e vamos avançar ainda mais”.

Ações macro

Laerte aproveitou para pontuar assuntos que precisam ser incluídos nas discussões, com urgência. “Temos que pensar no macro; temos gargalos como o Beron; uma dívida que não é do povo de Rondônia, mas nos foi imputada e a população paga com seus impostos. Também temos a questão da transposição, que não avança e atrapalha o nosso Estado. Temos ainda a questão dos precatórios, da Caerd e do Iperon, que está numa situação preocupante”.

O presidente acrescentou que “também precisamos discutir a questão da regularização fundiária, que no meu modo de ver é uma das mais importantes. O setor produtivo é responsável direto pelos avanços econômicos de Rondônia. É na roça a nossa riqueza, a nossa vocação. Temos muito desemprego entre os jovens e é na nossa agropecuária que está a chave para abrir as portas dos empregos, com a produção, com o beneficiamento dos produtos e fazendo a cadeia econômica girar”.

Ao finalizar, o presidente colocou o Legislativo à disposição para contribuir com a busca de soluções para esses e outros problemas. “Queremos participar desse debate junto ao Executivo, aos demais Poderes e à sociedade. Quero a ajuda e a paciência de cada um dos parlamentares. Se estivermos unidos e juntos, vamos avançar e avançar muito. Conclamo a essa união, para nos fortalecermos mais e mais”.

