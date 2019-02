Semec decidiu manter a suspensão do transporte e das aulas até o dia 25 de fevereiro

A prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), informa aos pais, moradores da zona rural, que o transporte escolar e as aulas nas Escolas Polos José Verissimo e Francisca Duran, continuarão suspensos até a próxima segunda-feira, (25/02).

O transporte dos alunos e as aulas nas escolas polos foram suspensos, após as intensas chuvas que caíram na região, afetando as estradas rurais do município, deixando vários pontos intransitáveis.

As linhas afetadas com a suspensão do transporte escolar são: linha 180 à 160 sul e da 188 até a 204 norte. Na linha 208 e 184 o transporte continua normalmente.

A equipe da Secretaria Municipal de Obras, já iniciou a força-tarefa para a recuperação dos pontos críticos nas estradas vicinais.

Comentários

comentários