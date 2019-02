A revista eletrônica Crusoé trouxe com exclusividade, uma reportagem que fala sobre a investigação da suspeita de fraude na eleição que elegeu, no dia 2 de janeiro passado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) para a presidência da Casa.

Em meio à apuração dos votos, foi constatado que havia 82 votos na urna – um a mais do que o número total de senadores – o que levantou a suspeita de fraude.

Segundo a revista, um senador por Roraima, seria o principal suspeito nos bastidores de envolvimento na questão.

A informação foi republicada pelo site de notícias “O Antagonista”, que publica notas políticas dos bastidores de Brasília.

A revista não informou detalhes nem deu explicações para o fato do senador roraimense ser o suspeito de ser o autor do voto duplo que acabou com a suspensão da eleição para a mesa diretora do senado.

A reportagem com os detalhes só é disponível para assinantes da Revista.

Comentários

comentários