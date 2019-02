A médica deixou claro o interesse do Simero em colaborar com a melhoria da saúde pública municipal e se colocou à disposição da administração para debater o assunto.

O Prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, na tarde desta última sexta-feira (22/2), se reuniu com a presidente eleita do Sindicato dos Médicos de Rondônia (Simero), Flavia Lenzi, e com o advogado, Marcos Alves, para conversar sobre demandas da saúde e estreitar laços entre o Executivo Municipal e o sindicato.

Hildon reforçou que a Prefeitura não tem medido esforços para oferecer qualidade à população. Ele lembrou que o Município recebeu a comissão de desenvolvimento da gestão de programas de residência e da preceptoria no SUS, do Hospital Sírio Libanês, para uma parceria na qualificação dos programas de residência médica em Porto Velho. Lembrou ainda que a Prefeitura tem convocado novos profissionais, aprovados no último concurso, para composição do quadro de pessoal nas unidades de saúde do Município.

