O Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado do Novo Fies nesta segunda-feira (25), no site do programa. Os candidatos às modalidades Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) disputaram 100 mil vagas ofertadas a juros zero pelo Governo Federal. Os pré-selecionados têm entre 26 de fevereiro e 07 de março para complementar as informações no sistema

Consulte o resultado em fies.mec.gov.br.

Em até cinco dias úteis depois desta etapa, é hora de comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) para validar as informações. O prazo é contado a partir do dia posterior ao da complementação da inscrição.

Pré-selecionados da modalidade Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) devem validar os dados da inscrição na Comissão. De acordo com o edital, “as melhores condições de financiamento apresentadas pelos AFOCs serão garantidas para os candidatos pré-selecionados na ordem em que se apresentarem à CPSA para validação da documentação e informações exigidas”.

Estudantes não aprovados ainda podem participar automaticamente da lista de espera, caso preencham os requisitos. Entre 27 de fevereiro e 10 de abril serão realizadas as convocações da lista, que não é válida para a modalidade P-Fies.

Quem teve a inscrição postergada no primeiro e no segundo semestre de 2018 precisa complementar a inscrição no sistema do Fies, de 28 de fevereiro e 11 de março, às 23h59.

Financiamento

O Fies é um programa de financiamento para cursos não gratuitos do ensino superior que, a partir de 2017 passou a ser chamado de Novo Fies, sendo formado por três modalidades. A primeira é chamada de Fies: o financiamento é ofertado pelo Governo Federal para o estudante.

As vagas são ofertadas a juros zero, com percentual mínimo de 50% e limite financiável de R$ 42.983,70 por semestre. As outras duas modalidades integram o P-Fies: a taxa de juros é determinada pelos bancos parceiros participantes, uma vez que poderão investir recursos próprios.