A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), publicou portaria estabelecendo calendário anual de pagamentos dos servidores públicos do Município, para o exercício 2019.

Segundo João Altair Caetano dos Santos, secretário municipal de Fazenda, as datas estabelecidas estão em conformidade com a previsão de arrecadação, considerando a necessidade de manutenção do equilíbrio financeiro do Município.

