Um carregamento de 600 tábuas de madeira será enviado em caráter de urgência pela Prefeitura de Porto Velho ao Distrito de Nazaré, no baixo Madeira, que sofre com alagações devido a cheia do Rio Madeira nesta época do ano.

O material servirá para concluir a construção de uma passarela, cuja obra foi iniciada pelos próprios moradores. Com isso, vai facilitar o deslocamento em segurança das pessoas que, apesar do perigo, não querem deixar suas casas.

A madeira para o término da passarela foi solicitada pela primeira-dama do Município, Ieda Chaves, que ficou muito sensibilizada com o drama dos moradores. O pedido foi prontamente atendido pela Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema).

“Servidores da Sema se uniram e fizeram uma grande operação de transporte da madeira de Vista Alegre do Abunã para Porto Velho. A responsabilidade pelo envio até Nazaré será da Coordenação dos Distritos”, explica o secretário Robson Damasceno (Sema).

