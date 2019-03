Muitos foliões acabam perdendo ou encontrando documentos pessoais durante as festas populares de carnaval que reúne multidões. Em Porto Velho, para as pessoas que se encontram em uma dessas situações, os Correios disponibilizam o serviço de “Achados e Perdidos” que funciona também em todo o Brasil, o ano inteiro.

Os documentos encontrados podem ser depositados em caixas de coleta disponíveis nas agências centrais mais próximas. Para retirar o documento, o responsável precisa levar uma cópia da ocorrência registrada juntamente com a original e um documento com foto além do pagamento de uma taxa no valor de R$ 5.

Vale lembrar que os documentos ficam à disposição para serem retirados pelo período máximo de 60 dias. Após esse prazo, eles serão encaminhados ao órgão responsável pela emissão.

A agencia central dos Correios de Porto Velho fica localizada na Avenida Presidente Dutra, no Centro da Capital

