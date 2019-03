Assunção chegou ao Acre na noite desta segunda-feira (3) e foi recepcionado pelos fãs no Aeroporto da capital

O ator da Rede Globo, Fábio Assunção, chegou ao Acre na última segunda-feira (4) e foi recepcionado no Aeroporto Internacional de Rio Branco por passageiros e admiradores. Segundo informações extraoficiais, Assunção participará de um retiro espiritual na Aldeia Yawanawá.

O território indígena da etnia Yawanawá está localizado na margem do Rio Gregório, no município de Tarauacá, no Oeste do Estado do Acre. “Assunção disse que vai para a Aldeia participar de um retiro espiritual para buscar uma cura”, contou uma fonte sigilosa que estava no avião com o ator.

Segundo um funcionário da Infraero, Mauro Heleodoro, Assunção é um ícone da televisão brasileira. “Ele é muito gentil e educado, além de ter atendido muito bem a todos que queriam registrar o momento no avião”, disse.

Luta contra o vicio

Fábio Assunção recentemente quebrou o silêncio e falou sobre o vício em drogas com a revista Trip. Na ocasião, ele confessou que trava uma luta diária contra a dependência química e lamentou a falta de privacidade no tratamento, que foi iniciado em 2008, quando a polêmica vazou na imprensa.

“A primeira vez que achei que as coisas estavam saindo do meu controle, em 2008, fui ao AA (Alcoólicos Anônimos). Estava me sentindo envergonhado, muito preocupado com as pessoas saberem. Cara, na hora que eu saí, tinha um paparazzo do lado de fora”, revela Fábio, que atuava em Negócio da China. Então, eu nunca tive a possibilidade de viver esse processo com privacidade”, declarou.

