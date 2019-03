DNIT interdita ponte no KM 35 e deslocamento a Capital agora só ocorre pela linha que dá acesso a Nova Dimensão e União Bandeirantes.

Após receber reivindicações de moradores da região de Nova Mamoré, o deputado estadual Jair Montes (PTC) cobrou do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) uma operação para recuperar a Linha B-29, estrada que garante o acesso do município a Porto Velho através dos distritos de Nova Dimensão e União Bandeirantes. Neste final de semana, o rio Araras avançou sobre a ponte no KM 35 da BR-425, isolando Nova Mamoré e Guajará-Mirim. A Defesa Civil interditou o local para que equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) elevassem a estrutura da ponte.

Nesta segunda-feira, apesar do ponto facultativo no Governo, Jair Montes irá despachar documento ao diretor-geral do DER, coronel Erasmo Meireles e Sá, pedindo providências urgentes das equipes de plantão. Por meio da Linha B-29, os moradores da região poderão ter acesso a Capital. Segundo relatos encaminhados ao parlamentar, a estrada está quase intrafegável. Hoje gasta-se mais de 6 horas até Nova Dimensão em razão dos atoleiros.

Em Nova Mamoré, 12 famílias já foram retiradas pela Defesa Civil, vítimas da cheia dos rios. O cenário piora com as intensas chuvas das últimas semanas, piorando vários trechos das estradas cuja responsabilidade é do DER. “Mesmo com chuvas precisamos de serviços paliativos do departamento para garantir a trafegabilidade e evitar o isolamento dos municípios”, defendeu Jair Montes.

