Um mandato participativo. Com esta concepção o deputado estadual Lazinho da Fetagro (PT) conduziu seu primeiro mandato e conduzirá o novo mandato, iniciado no último dia primeiro de fevereiro.

O deputado, buscando ampliar e tornar o mandato ainda mais participativo constituiu um Conselho de Mandato, formado por lideranças de todo o Estado. Este Conselho tem por tarefa principal ser propositivo e avaliativo às ações parlamentares.

De acordo com o deputado, “o Conselho é mais um instrumento de fortalecimento e de reafirmação de que primamos e executamos um mandato participativo, construído por várias mãos”.

A primeira reunião do Conselho de Mandato neste ano ocorreu ontem (28), em Ji-Paraná, sendo realizada uma prestação de contas do mandato anterior, avaliação do trabalho prestado e o planejamento de ações para os quatro anos deste novo mandato, visando contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Estado, no campo e na cidade.

O mandato do deputado Lazinho da Fetagro tem como principal bandeira o fortalecimento da agricultura familiar, setor impulsionador do desenvolvimento do Estado. Mas também reconhece e atua pelas demais áreas imprescindíveis para a sociedade e para o crescimento e desenvolvimento de Rondônia, como saúde, educação, infraestrutra, segurança, cultura e esporte.

O trabalho do deputado Lazinho da Fetagro, em seu primeiro mandato, resultou em 19 leis aprovadas e instituídas; mais de 12 milhões de emendas destinadas em todas as regiões do Estado; quase 400 indicações de demandas dos municípios ao governo do estado; 27 audiências públicas, realizadas na Assembleia legislativa, valorizando os anseios e a opinião popular em diversos temas; entre outras ações desenvolvidas pelo mandato.

“Tivemos hoje um momento muito importante para o nosso mandato. O processo democrático enriquece e fortalece toda e qualquer atuação política, e, por isso, acredito que fizemos um bom mandato e que faremos melhor este novo”, disse o deputado ressaltando aos conselheiros e as conselheiras “que juntos somos fortes e faremos mais por Rondônia”.

