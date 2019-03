Prefeito determina implantação de base fixa da Defesa Civil em cada distrito do Baixo Madeira.

Equipe Multidisciplinar da Defesa Civil Municipal realizou reunião com moradores do distrito de São Carlos e comunidades vizinhas. Marcelo Santos, coordenador da Defesa Civil, explicou aos moradores que recebeu uma determinação direta do prefeito Hildon Chaves para criar uma base fixa da Defesa Civil nas principais comunidades ribeirinhas (São Carlos, Nazaré e Calama), para tratar diretamente com os moradores, as ações a serem tomadas, caso o nível do rio continue subindo.

Ainda segundo o coordenador, o prefeito solicitou que todas as demandas oriundas das comunidades sejam repassadas, imediatamente, à Sala de Situação instituída pela Prefeitura, para que a solução seja viabilizada com a maior brevidade possível.

A equipe informou aos participantes todas as ações já iniciadas pela prefeitura e que, na próxima semana, um barco cedido pela Seas (Secretarias Estadual de Ação Social), descerá o rio Madeira, com ajuda humanitária para os moradores atingidos pelas águas, principalmente os que tiveram suas fontes de renda prejudicadas pela cheia.

Balanço

O número atualizado de famílias impactadas diretamente pela enchente, até esta quarta-feira (6/2), era 729. Outras 530 foram atingidas indiretamente. 145 famílias estão desabrigadas e todas são assistidas pela Prefeitura. As desalojadas somam 137. Algumas delas foram levadas para casa de parentes, outras alugaram um local para ficar até as águas baixarem.

