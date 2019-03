Situação precária das rodovias estaduais em todas as regiões tem gerado cobranças.

A situação precária das rodovias estaduais foi a principal cobrança da população e de lideranças de Ouro Preto do Oeste e de Vale do Paraíso, ao presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), durante encontros nesta quinta-feira (07).

“É uma situação preocupante, pois temos trechos praticamente intransitáveis. Agora não tem como fazer um trabalho definitivo, mas é preciso fazer ao menos um serviço paliativo, para socorrer a nossa população, que está sofrendo muito”, destacou.

O presidente informou que vai buscar a direção do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), para reivindicar ações emergenciais, em praticamente todas as regiões do Estado.

“O Governo está começando agora, mas é preciso que sejam tomadas medidas paliativas, além de tomarmos conhecimento do planejamento, para que quando o verão chegar, as obras possam ser iniciadas, para um trabalho em definitivo”, completou.

Ouro Preto

Em Ouro Preto, o deputado concedeu entrevista à rádio Rondônia FM e reafirmou o compromisso em seguir apoiando as ações em prol da população do município. Ele tratou ainda de questões como o aumento na tarifa de energia elétrica e os valores das taxas do Detran.

Vale do Paraíso

Em Vale do Paraíso, o parlamentar foi recebido pelo prefeito Charles Pinheiro (PSDB), junto com o vice-prefeito, Dr. Ronaldo, para uma reunião com a comunidade no plenário da Câmara Municipal, com as presenças dos vereadores Nicão Camata (PTB), Lourival da 20 (PSD), Toinho do Santa Rosa (PSDB) e Gilson Sapim (PEN).

Os moradores e lideranças apresentaram o pedido de construção de uma capela mortuária, para a realização de velórios. Mas, a grande reivindicação foi mesmo a recuperação dos 36 quilômetros de extensão da RO-470, ligando Vale do Paraíso à BR-364.

“Esse é um problema que somente o Estado pode resolver, e vamos nos mobilizar para tentar junto ao DER uma ação emergencial e também definitiva, quando o verão chegar. Se nada for feito, daqui a pouco ao invés de um recapeamento, o asfalto vai precisar ser refeito em sua totalidade, ficando numa obra muito cara”, afirmou Laerte, que ainda concedeu entrevista à rádio Geração FM.

O presidente, acompanhado do prefeito Charles, percorreu a RO-470 e encontrou poucas máquinas e servidores do DER realizando pequenos reparos, como a aplicação de uma mistura de solo-cimento em algumas das crateras.

Além da RO-470, na região estão precisando de reparos urgentes as rodovias ligando Mirante da Serra e Nova União à BR-364, também RO-470; a RO-473, ligando Alvorada do Oeste, via Urupá e Teixeiropólis, até a BR-364, além das rodovias estaduais na região de Ji-Paraná.

