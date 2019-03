Ao todo 28 associações rurais serão beneficiadas com equipamentos

Buscando apoiar e fortalecer a agricultura familiar, o deputado Expedito Netto (PSD), esteve reunido na tarde desta sexta-feira (08/03) com os presidentes das associações rurais do município de Rolim de Moura (RO). A reunião aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Agricultura e contou com a presença do Prefeito Luiz Ademir Schock, “Luizão do Trento”, vice-prefeito Fabricio Melo e dos vereadores Alisson Ferreira e Francisco Venturini, “Chico do Sindicato” e o Secretário de Agricultura Dionísio Pereira, “Goiaba”.

Expedito Netto, veio com compromisso de ouvir e atender à demanda das 28 associações rurais que solicitaram ao parlamentar diversos equipamentos, que ajudarão no desenvolvimento da produção agrícola.

“Esse é um compromisso meu com vocês e buscarei atender o máximo dos pedidos feitos aqui”, destacou o deputado.

Netto, disse ainda querer destinar, o mais rápido possível, as emendas parlamentares, e inclusive buscar o apoio da bancada federal para atender alguns pedidos maiores e entregar os equipamentos já no próximo ano.

De acordo com o chefe do Executivo Municipal, Luizão do Trento, as associações rurais contaram com o apoio da Secretaria de Agricultura para realizar o levantamento da demanda e toda a equipe da administração está pronta para auxiliar as associações para receberem os equipamentos ou recursos. “Se precisarmos montar todo o processo para recebermos a emenda parlamentar pela administração municipal, adquirir os equipamentos e até mesmo pagar alguma contrapartida estaremos prontos para ajudar nossos agricultores”, finalizou o prefeito.

Comentários

comentários