Sinalização garante o fluxo correto de veículos nos cruzamentos

Visando a segurança dos motoristas que transitam nas vias públicas do município, a Prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Coordenadoria Municipal de Trânsito (COMTRAN), iniciou nessa semana a manutenção e restauração das ilhas instaladas nos cruzamentos.

As ilhas, que são montadas com tachões refletivos, estão recebendo manutenção, após os motoristas passarem com os seus veículos, soltando e até mesmo danificando os tachões.

O Gerente de Controle de Trânsito, Edilson Antunes Vieira, “Branco”, explica que os tachões foram instalados no asfalto com uma base pequena, o que facilitou que desprendessem do chão. “Soldamos uma base maior para afixar os tachões no chão e assim tentar garantir que os mesmos não se soltem”, explicou.

SINALIZAÇÃO

Já nos próximos dias a equipe da COMTRAN, deverá iniciar os trabalhos de sinalização horizontal e vertical no centro da cidade e outros bairros, visando diminuir os índices de acidentes no perímetro urbano

