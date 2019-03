O Sistema de Análise Criminal, cujo foco é fornecer dados estatístico para planejamento de ações de policiamento preventivo de forma a reduzir os índices de criminalidade.

O Ministério Público do Estado de Rondônia entregou, oficialmente, na manhã desta segunda-feira (11 de março), o Sistema de Análise Criminal, desenvolvido pela 26ª Promotoria de Justiça(Curadoria da Segurança Pública) às Polícias Militar e Civil do Estado de Rondônia. O Sistema de Análise Criminal, cujo foco é fornecer dados estatístico para planejamento de ações de policiamento preventivo de forma a reduzir os índices de criminalidade. O sistema utiliza-se de um algoritmo de previsão que torna a ferramente inédita do país.

A entrega do sistema ocorreu em reunião no edifício-sede do Ministério Público do Estado de Rondônia, em Porto Velho, com a participação do Procurador-Geral de Justiça, Airton Pedro Marin Filho, o qual destacou que o trabalho com eficiência das Polícias auxilia o Ministério Público em suas ações penais e destacou a dedicação da equipe da 26ª Promotoria de Justiça, para o desenvolvimento do sistema em parceria com o Estado, Polícia Militar e Civil.

O Promotor de Justiça Shalimar Christian Priester Marques, titular da 26ª Promotoria de Justiça, fez uma breve apresentação do sistema, ressaltou a importância do Sistema de Análise Criminal para o trabalho de planejamento de ações preventivas para redução dos índices de criminalidade. O Secretário de Segurança de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania, coronel PM José Hélio Cysneiros Pachá, parabenizou a iniciativa do Ministério Público do Estado de Rondônia de contribuir com o trabalho da segurança pública. “Tenho certeza que essa ferramenta trará resultados positivos para o combate à criminalidade no Estado”.

O Comandante da Polícia Militar de Rondônia, coronel Mauro Ronaldo Flores Correa, destacou a importância da interlocução com o Ministério Público para o desenvolvimento do Sistema de Análise Criminal que já vem mudando o modo de trabalho da polícia e o resultado do combate à criminalidade em Rondônia.

Também presentes à reunião, a Corregedora-Geral do MP/RO, Procuradora de Justiça Vera Lúcia Pacheco Ferraz De Arruda; o Diretor do Centro de Atividades Extrajudiciais (CAEX), Procurador de Justiça Cláudio Wolff Harger; o chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, Promotor de Justiça Aluildo Oliveira Leite; o secretário-geral do MPRO, Promotor de Justiça Jesualdo Eurípedes Leiva de Faria e do coordenador de Planejamento e Gestão, Promotor de Justiça Jorge Romcy Auad Filho; o secretário-adjunto de Segurança, Hélio Gomes Ferreira; o Comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Demargli de Costa Farias e o diretor-geral da Polícia Civil, delegado Samir Fouad Abboud.

