Nesta sexta-feira (8/3), o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, e o diretor de operações do consórcio Santo Antônio Energia, Dimas Maitinguer, assinaram a ordem de serviço para início da reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito de Jaci-Paraná.

A obra tem prazo de 120 dias par ser concluída. A entrega está prevista para junho deste ano. Será feita a revisão da rede elétrica, das instalações hidrossanitárias e da cobertura, também serão construídos abrigos para compressores de ar e gases medicinais, o piso e a cerâmica serão substituídos e a edificação será pintada.

A reforma da UBS de Jaci-Paraná faz parte de um convênio firmado entre a Prefeitura e a Santo Antônio Energia, para compensação de eventuais impactos decorrentes da adoção de medidas exigidas pela Agência Nacional de Águas.

Também está inclusa, no convênio, a reforma da UPA do distrito. O projeto, segundo o diretor de operações, já está sendo elaborado. “São R$ 30 milhões que serão aplicados na aquisição de bens e serviços para o distrito, nisto está incluso a reforma também da UPA, que começará tão logo o projeto fique pronto”.

Hildon Chaves lembrou que a adoção das medidas compensatórias e de incentivo a economia local, à Santo Antônio Energia, foram indicadas pela Prefeitura.

“No convênio, está previsto também a implantação de até 10.200 metros de drenagem e pavimentação asfáltica, a aquisição do terreno para instalação da agroindústria de lacticínios e revitalização do parque do comércio, contemplando a construção do barracão para atividade”.

O vereador Bengala, que também participou ativamente das indicações de como o recurso deveria ser aplicado no distrito, apontou a necessidade da aquisição de uma agroindústria de laticínios, um bitrem para transporte de calcário, uma caçamba, uma retroescavadeira, um ônibus e uma farinheira.

