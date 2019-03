Parlamentar pediu celeridade na celebração do Termo de Cooperação entre Governo e Prefeitura de Alvorada.

Ciente de que a mediação tecnológica representa um importante e eficaz mecanismo pedagógico quando empregado na expansão do Ensino Médio, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) solicitou ao Governo de Rondônia, a implantação do Ensino Médio com mediação tecnológica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Humberto de Campos, localizada no distrito de Tancredópolis, em Alvorada do Oeste.

O parlamentar indicou ao Executivo, agilidade nas medidas operacionais e administrativas, pertinentes à celebração do Termo de Cooperação com a Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste.

“A mediação tecnológica, principalmente quando implantada em locais distantes dos grandes centros urbanos onde a carência de profissional especializado e disponível é gritante, torna-se uma excelente ferramenta de combate às desigualdades educacionais em defesa de um ensino de qualidade para todos”, destacou o presidente.

A mediação tecnológica vem sendo empregada no atendimento das comunidades de difícil acesso e com demanda reprimida, oportunizando assim, melhores condições de cidadania, de trabalho e de inclusão social aos estudantes.

O Ensino Médio com mediação tecnológica tem como base legal a Lei de Diretrizes e Base (LDB) e ainda as Resoluções nº 04/2010-CNE/CEB, nº02/2012-CNE/CEB, nº95/2003-CEE/RO e nº1166-CEE-RO.

