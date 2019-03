Distrito está enfrentando problemas devido enchente do rio Madeira.

O deputado Marcelo Cruz (PTB), visitou neste sábado (9) o distrito de São Carlos para verificar in loco, os problemas que os moradores estão enfrentando devido a enchente do rio Madeira, que marcou o nível de 17,30 metros. Devido sua localização, a comunidade está com acesso limitado aos alimentos e muitas famílias já tiveram que deixar suas casas e estão em alojamentos provisórios em escolas. As aulas tiveram que ser suspensas.

Em conversa com os líderes comunitários Nájila Paula Maria, Edymar Alves e pastor Gelsirlei Silvestre, o deputado ouviu atentamente todas as demandas das famílias e verificou que água potável, cestas básicas e colchões são as necessidades mais urgentes. De acordo com dados da Defesa Civil, o rio madeira já atingiu mais de 6 mil pessoas nas áreas ribeirinhas, urbanas, e rurais de Porto Velho.

A moradora do distrito, Clarisse Gilalmeida de 51 anos, relatou ao deputado que sua plantação de macaxeira está praticamente perdida. “A nossa plantação está no fundo da água, estamos colhendo com a água na altura da cintura. Depois de retirar, temos que colocar para secar por alguns dias e aí sim começamos o processo para poder ser preparada da farinha”, contou Clarisse.

O deputado Marcelo Cruz reforçou seu comprometimento com os moradores de São Carlos e apontou que irá buscar soluções para problemas emergenciais. “Reforço o meu compromisso com a população de São Carlos, e buscarei os responsáveis para tomar as medidas cabíveis, e levar melhorias à comunidade”, disse o deputado Marcelo.

