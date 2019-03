Escola João Bento dispensou alunos mais cedo por falta de merenda no mês passado.

O deputado estadual Jair Montes (PTC) enviou requerimento, através da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, ao secretário de Estado da Educação, Suamy Lacerda, solicitando informações sobre o estoque e a distribuição de merenda aos alunos de Porto Velho, Candeias do Jamari, Nova Mamoré e Guajará-Mirim. O parlamentar justificou-se ao apresentar informações de um noticioso da Capital sobre o episódio da dispensa dos estudantes da Escola João Bento, no dia 19 de fevereiro, por falta da refeição pública.

“No caso da matéria jornalística, a Escola Estadual João Bento da Costa, referência no ensino público com eficiência e com maior aprovação no ENEM, situada no município de Porto Velho, está com um grave problema no fornecimento de merenda escolar. Resta saber, quais as medidas administrativas foram tomadas desde o início do problema e quais serão tomadas para remediar a situação e evitar que se repita, tanto nesta unidade como nas demais escolas localizadas nos municípios de Porto Velho, Candeias do Jamari, Nova Mamoré e Guajará-Mirim”, explicou o parlamentar.

Jair também reforçou o pedido após ouvir relatos de pais preocupados com a irregularidade no fornecimento da merenda aos alunos. Muitos são carentes e o alimento ofertado pela escola serve como reforço no cardápio das crianças de vários municípios. “A situação é alarmante, para crianças e adolescentes que estão sem fornecimento de merenda escolar, por esse motivo exige-se uma resposta imediata da Administração Pública do estado de Rondônia a esta Casa de Leis fiscalização e controle”, acrescentou.

