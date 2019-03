Parlamentar destacou necessidade do poder público dar mais atenção às entidades.

Na sexta-feira (8), o presidente Laerte Gomes (PSDB) participou do encontro da Federação das Apaes do Estado de Rondônia (Feapaes), em Ji-Paraná. Na oportunidade, o parlamentar ficou por dentro das atividades desenvolvidas pelas entidades.

A presidente da Feapaes, Ilda da Conceição Salvática , abordou os temas que buscam garantir cada vez mais direitos, reabilitação e a inclusão das pessoas com deficiência. Para o deputado, as entidades necessitam de uma atenção maior por parte do poder público.

“A Apae sobrevive com a ajuda da sociedade e do poder público, que aliás, é o que menos tem ajudado. Precisamos mudar isso, os governantes precisam olhar para as Apaes com outros olhos. Os professores e colaboradores que atuam nas entidades possuem o dom de ajudar a fortalecer a Apae e o poder público precisa fazer sua parte”, declarou Laerte.

A deputada federal Silvia Cristina (PDT) e o professor da Escola do Legislativo, Francisco Tavares também participaram do encontro.