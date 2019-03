Solicitação foi encaminhada para Mesa Diretora através de requerimento.

Na manhã desta quarta-feira (13), o deputado Jair Montes (PTC) fez uso da tribuna para denunciar a desativação do banco de sangue de Guajará-Mirim e do posto de coleta de sangue de Nova Mamoré. De acordo com o parlamentar, as coletas foram direcionadas ao distrito de Extrema.

“Quando alguém quer fazer sua doação de sangue, precisam se descolar para Porto Velho ou Extrema e levando em conta a situação das nossas estradas e rodovias, fica inviável. Vou pleitear com a Fhemeron a reativação dessas unidades, considerando os pedidos dos próprios moradores”, explica Jair.

O parlamentar falou também, que como membro da Comissão de Fiscalização e Controle da ALE-RO, trabalhará para fiscalizar as ações e demandas do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO). “O departamento virou uma máquina de arrecadação. Já apresentei um requerimento para o Governador de Rondônia, solicitando a exoneração de todos os diretores de autarquias e fundações, pois conforme a Constituição do Estado, eles deveriam ter sido sabatinados pelos deputados, e até o momento isso não aconteceu”, afirma.

