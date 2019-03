Não foi só o Facebook e o Instagram que apresentaram instabilidade e ficaram indisponíveis nesta quarta-feira, 13. O WhatsApp, o principal aplicativo de mensagens do momento, também apresentou problemas nesta tarde, de modo que todos os principais serviços do Facebook tiveram algum tipo de instabilidade.

Assim como os outros serviços, o pico de reclamações envolvendo o WhatsApp acontece próximo das 14h, segundo o site Down Detector. Uma pesquisa no Twitter mostra múltiplas pessoas de todo o mundo com reclamações em comum: impossibilidade de enviar áudios e imagens por meio do aplicativo.

Nos testes do Olhar Digital, o problema se manifestou de diferentes formas para os membros da equipe. Alguns foram incapazes de enviar stickers por meio do aplicativo; outros não conseguiam enviar imagens, enquanto outros não podiam enviar áudio.

O Brasil parece ser um dos epicentros dos problemas do WhatsApp, o que faz sentido, já que o aplicativo é extremamente popular entre os brasileiros. Também é possível notar um foco de queixas grandes na Europa, que também usa bastante o app, enquanto as queixas nos EUA são limitadas, já que o WhatsApp não está na lista dos aplicativos mais usados por lá. Em outras regiões, ao que tudo indica por questão de fuso horário, têm menos queixas.

