Marcado para esta sexta-feira (15) o leilão de 12 aeroportos brasileiros atrai até agora o interesse de 10 empresas. No Plano de Infraestrutura apresentado no fim de fevereiro pelo Governo Federal não foi citada a venda do Aeroporto Internacional de Porto Velho mas nos últimos dias fala-se que o terminal está incluído no chamado “Bloco Norte”, que englobaria seis outros aeroportos e com previsão de lançamento na próxima segunda-feira (18). Seriam estes os de Manaus, Rio Branco, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Tabatinga e Tefé.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

